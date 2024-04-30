"В чемпионате становится всё меньше игр, "Зенит" впереди на три очка. Нам надо ждать ошибки соперника. Если бы был шанс поехать в Краснодар в последнем туре и биться там за чемпионство — это было бы вообще отлично. Но мы идём от игры к игре", - сказал Личка.
Благодаря победе над "Зенитом" (1:0) в прошедшем 26-м туре РПЛ, "Динамо" сократило отставание до лидеров чемпионата до одной победы. В турнирной таблице "бело-голубые" занимают третью строчку, в активе команды 47 очков. "Зенит" и "Краснодар" расположились на первом и втором месте соответственно, у лидеров по 50 очков. До финиша остается сыграть четыре матча, "Динамо" предстоит встретиться с "Сочи", "Балтикой", "Крыльями Советов" и в последнем 30-м туре подопечные Марцела Лички отправятся в гости к "Краснодару".
Источник: "РБ Спорт"
Личка: было бы отлично поехать в Краснодар в последнем туре и биться за чемпионство
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка прокомментировал чемпионскую гонку в Российском Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо"