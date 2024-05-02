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Ещенко: "Динамо" отдало эмоции с "Зенитом", на "Спартак" было тяжело перестроиться

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Экс-защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал победу красно-белых над московским "Динамо" в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
- Думаю, что "Динамо" после матча с "Зенитом" отдали эмоции и им тяжело было перестроиться. "Спартак" воодушевлённый и на хорошей ноте - спокойно играет и на него ничего не давит, - передаёт слова Ещенко "Чемпионат".

Встреча второго этапа 1/2 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Динамо" - "Спартак" состоялась 1 мая и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Бело-голубые 28 апреля сыграли на своём поле матч 26 тура РПЛ с петербургским "Зенитом", в котором одержали победу со счётом 1:0 и смогли включиться в борьбу за золотые медали чемпионата.

Кубок России Спартак Динамо Ещенко
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