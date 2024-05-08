"Как я уже говорил вчера, мы со своей стороны сделали все, чтобы дать понять руководству клуба: на первом месте у Дзюбы футбол, а не продление контракта и деньги. Для Артема самое главное - играть, любое количество времени, но спортивный принцип на первом месте", - цитирует Гольдмана "СЭ".
Артем Дзюба перебрался в "Локомотив" в феврале 2023-го года в статусе свободного агента. Контракт футболиста с клубом подходит к концу летом 2024-го года. Всего в текущем сезоне на счету Дзюбы 4+4 по системе гол+пас в 26-ти матчах во всех турнирах. Ранее появилась информация, что игрок отказался от опции автоматического продления контракта при достижении определенных условий с целью увеличение игрового времени в оставшейся части сезона.
В пяти последних матчах "Локомотива" в РПЛ Дзюба провел на поле суммарно 28 минут, а в матче минувшего 27-го тура с "Ростовом" (1:0) и в игре с "Пари НН" (3:2) в перенесенном 21-м туре и вовсе все время просидел на скамье запасных.
Агент Гольдман: на первом месте у Дзюбы футбол, а не продление контракта и деньги
Футбольный агент Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда "Локомотива" Артема Дзюбы, высказался о приоритетах футболиста.
Фото: "СЭ"