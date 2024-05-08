"Не думаю, что Дзюба будет требовать ту зарплату, которая у него была в "Локомотиве". Надо понимать, какие у него пожелания. Если человек хочет играть, то, на мой взгляд, зарплата не важна. Важен спортивный интерес", - сказал Сенников.
Недавно агент нападающего "железнодорожников" Леонид Гольдман заявил, что Дзюбу сбросили со счетов, а также упомянул о том, что слова главного тренера Михаила Галактионова расходятся с делом. В СМИ сообщали, что Артем Дзюба отказался от автоматического продления контракта с клубом, чтобы получить больше игрового времени на поле. Действующее трудовое соглашение 35-летнего форварда истекает этим летом. В текущем сезоне Дзюба забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи. Как писала пресса, нападающий может продолжить карьеру в китайском клубе "Шанхай Шеньхуа", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.
Источник: Metaratings
Сенников: не думаю, что Дзюба будет требовать ту зарплату, которая у него была в "Локомотиве"
Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников предположил, сможет ли Артем Дзюба пойти на понижение зарплаты, чтобы играть в футбол.
Фото: ФК "Локомотив"