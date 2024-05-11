— Я думаю, что небольшой фаворит “Зенит”. По одной простой причине — он идет на первом месте с отрывом в одно очко.
Напомним, после 27 туров чемпионата России по футболу сразу три клуба участвуют в золотой гонке. Сейчас первым с 51 очком в активе идёт петербургский “Зенит”. Следом располагаются “Краснодар” и московское “Динамо”, у которых по 50 баллов.
Источник: “Матч ТВ”
Семшов: думаю, что небольшой фаворит чемпионской гонки “Зенит”
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"