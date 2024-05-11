Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рубин
14:00
РостовНе начат
Спартак
16:30
КраснодарНе начат
Зенит
19:00
ЦСКАНе начат
Балтика
21:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал Тула
17:00
НефтехимикНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
14:30
Манчестер СитиНе начат
Эвертон
17:00
Шеффилд ЮнайтедНе начат
Борнмут
17:00
БрентфордНе начат
Ньюкасл
17:00
БрайтонНе начат
Тоттенхэм
17:00
БёрнлиНе начат
Вест Хэм
17:00
Лутон ТаунНе начат
Вулверхэмптон
17:00
Кристал ПэласНе начат
Ноттингем Форест
19:30
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мальорка
15:00
Лас-ПальмасНе начат
Вильярреал
17:15
СевильяНе начат
Гранада
19:30
Реал МадридНе начат
Атлетик
22:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
19:00
БолоньяНе начат
Милан
21:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кёльн
16:30
УнионНе начат
Боруссия М
16:30
АйнтрахтНе начат
Фрайбург
16:30
ХоффенхаймНе начат
РБ Лейпциг
16:30
ВердерНе начат
Майнц
19:30
Боруссия ДНе начат

Семшов: думаю, что небольшой фаворит чемпионской гонки “Зенит”

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
— Я думаю, что небольшой фаворит “Зенит”. По одной простой причине — он идет на первом месте с отрывом в одно очко.

Напомним, после 27 туров чемпионата России по футболу сразу три клуба участвуют в золотой гонке. Сейчас первым с 51 очком в активе идёт петербургский “Зенит”. Следом располагаются “Краснодар” и московское “Динамо”, у которых по 50 баллов.

Источник: “Матч ТВ”

Игорь Семшов Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится