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Мор: с "Балтикой" в Кубке России у "Спартака" шансы 50 на 50

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Экс- игрок "Спартака" Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча "красно-белых" с "Балтикой" в финале Пути регионов Кубка России.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"С "Балтикой" на выезде у "Спартака" шансы 50 на 50. Но вполне возможно, что "Балтика" полностью сосредоточится на чемпионате и выйдет в Кубке полуторным составом - это сыграет "Спартаку" на руку. Что касается финала, то в одном матче может быть что угодно", - цитирует Мора "Чемпионат".

Московский "Спартак" сыграет с "Балтикой" в Калининграде в рамках финала Пути регионов Кубка России. Игра состоится во вторник 14-го мая, а победитель получит право сыграть в суперфинале Кубка России против победителя финала Пути РПЛ, в котором встречаются ЦСКА и "Зенит".

В чемпионате России "Балтика" идет в зоне вылета и занимает 15-е место в турнирной таблице за три тура до финиша. В активе команды 26 очков в 27-ми матчах - на 2 меньше, чем у 14-й команды, "Факела".

Эдуард Мор Спартак Балтика
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