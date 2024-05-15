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Агент Жемалетдинова прокомментировал информацию о переговорах со "Спартаком", "Рубином" и "Краснодаром"

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Агент атакующего хавбека "Локомотива" Рифата Жемалетдинова Вадим Шпинёв отреагировал на вопрос о переговорах по поводу трансфера игрока с несколькими клубами РПЛ.
Фото: РПЛ
- "Спартак", "Рубин" и "Краснодар"? Официально: я ни с кем из упомянутых клубов встреч и переговоров не проводил, - передаёт слова Шпинёва Metaratings.ru.

27-летний атакующий полузащитник Рифат Жемалетдинов является воспитанником клубной академии "Локомотива", но с июля 2016 года по июль 2018 года выступал за казанский "Рубин", у которого был выкуплен "железнодорожниками" за 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету игрока 24 матча за красно-зелёных во всех турнирах, 5 забитых голов и 1 результативный пас. Контракт Жемалетдинова с "Локо" истекает в июне 2024 года.

Локомотив Спартак Рубин Краснодар Рифат Жемалетдинов Шпинев Российские трансферы
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