"Предсезонную подготовку в январе проводил Абаскаль, в этом большая его заслуга. При смене тренера, как это часто бывает, команда играет намного лучше. И так не только в "Спартаке". Могу привести в пример "Рому", в которой я играл. Но в том, как "Спартак" сейчас выглядит, есть и заслуга Абаскаля", - сказал Аленичев.
Руководство "Спартака" 14 апреля отправило в отставку испанского специалиста Гильермо Абаскаля, назначив вместо него члена тренерского штаба Владимира Слишковича. Под руководством боснийца "красно-белые" ни разу не проигрывали в Российской Премьер-Лиги, одно поражение случилось в матче с "Балтикой" (1:0) за выход в финал Кубка России. Слишкович не останется на тренерском мостике, со следующего сезона команду примет сербский тренер, известный футболист Деян Станкович. После 28 сыгранных матчей "Спартак" занимает пятое место, набрав 46 очков. В последних турах спартаковцы сыграют с "Рубином" и "Оренбургом".
Источник: Sport24
Аленичев: в том, как "Спартак" сейчас выглядит, есть и заслуга Абаскаля
Бывший игрок "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал выступления "красно-белых" после увольнения Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"