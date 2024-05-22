- Если выбирать из тройки, то предпочтение отдал бы "Зениту". Но так как у нас с ними игра, мы сделаем все, чтобы победить, как и в любом матче. Будет ли приятно обыграть именно "Зенит"? Просто победа как победа. Буду счастлив, как всегда.
Защитник Илья Вахания является воспитанником академии петербургского "Зенита". Футболист перебрался в "Ростов" летом прошлого года в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне 23-летний игрок провел за ростовчан 32 матча в РПЛ и Кубке России, отметившись двумя забитыми голами и двумя голевыми ассистами.
"Зенит" примет на своем поле "Ростов" в рамках 30-го тура чемпионата России в субботу, 25 мая. Начало встречи в 16:30 по московскому времени.
Источник: "РБ Спорт"
Вахания: "Ростов" сделает все, чтобы победить "Зенит"
Защитник "Ростова" Илья Вахания поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ против "Зенита".
Фото: Чемпионат.com