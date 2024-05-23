"Спартак" настолько уже долго играют без него, что, наверное, так говорить нельзя. Бабич и как защитник сильнее, и с капитанской повязкой тоже выходит. Чернов помоложе, в расширенный состав сборной попал. У Дуарте контракт действующий, он бы всё равно остался. Защитников хватает, по большому счёту замена есть, и сейчас это не потеря для команды", - заявил Бубнов.
Накануне "Спартак" объявил, что не будет продлевать контракт с Георгием Джикией, его трудовой соглашением истекает в конце текущего сезона. Сам игрок заявил, что хотел бы остаться в клубе, но предложение о продлении контракта не поступило. Агент футболиста Вадим Шпинев сообщал, что Джикия практически подписал контракт с одним из московских клубов.
Напомним, Георгий Джикия перешел в "Спартак" из "Амкара" в 2016 году, первую игру за "красно-белых" провел в апреле 2017-го. За клуб 30-летний защитник провел 214 матчей, в которых забил пять голов и сделал 11 голевых пасов. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги игрок принял участие в 11 матчах. В прощальной игре команда качала Джикию на руках, после чего экс-капитан спартаковцев прошел круг почета по стадиону.
Источник: Sportbox
Бубнов: потеря ли для "Спартака" уход Джикии? Бабич и как защитник сильнее, и с капитанской повязкой тоже выходит
Бывший игрок сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов оценил, как скажется на игру "Спартака" уход защитника Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"