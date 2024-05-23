"Кто из игроков "Спартака" мог бы уехать в Европу? Там Промес уже уехал — в Дубае сидит. Он же уехал всё-таки, ха-ха. В "Спартаке" футболисты не прогрессируют, а топчутся на месте", - сказал Канчельскис.
По его мнению, играть в европейских клубах из топ-5 лиг смогут нападающий "Динамо" Константин Тюкавин и полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой.
Напомним, нападающий "Спартака" Квинси Промес сейчас находится под стражей в ОАЭ из-за того, что футболист покинул место ДТП в Дубае. Прокуратура Нидерландов намерена добиться экстрадиции футболиста, чтобы Промес ответил перед законом по обвинению в участии контрабанде наркотиков. На родине ему грозит 7,5 лет тюремного срока.
Источник: "РБ Спорт"
Канчельскис: кто из игроков "Спартака" мог бы уехать в Европу? Там футболисты не прогрессируют, а топчутся на месте
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил уровень игроков "Спартака", который бы подходил для европейских чемпионатов.
Фото: РИА Новости