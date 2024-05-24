"Информация, думаю, в любом случае, будет просачиваться. В перерыве точно - хочешь ты того или нет. Скамейка точно окажется в курсе. Но при этом гораздо важнее, чтобы пришел полный стадион. "Ростов" будет играть на победу, а не приедет отбывать номер. Сейчас игра у них, по моим наблюдениям, немного изменилась. Стали действовать чуть проще. Но результат появился", - заявил Кержаков.
В чемпионской гонке РПЛ за тур до конца сезона продолжают участвовать три команды: "Динамо", "Зенит" и "Краснодар". Команды набрали, соответственно, 56, 54 и 53 очка по итогам 29-ти туров. В заключительном 30-м туре сезона "Краснодар" и "Динамо" сыграют друг с другом на стадионе "быков", а "Зенит" дома примет "Ростов".
"Зенит" станет чемпионом в случае, если сам одержит победу, а "Краснодар" обыграет "Динамо". "Краснодар" завоюет "золото", если одержит победу над "Динамо", а "Зенит" потеряет очки с "Ростовом". "Динамо" финиширует на 1-м месте только в случае победы или ничьей в собственном матче.
Источник: "Матч ТВ"
Вратарь "Зенита" Кержаков: информация о матче "Динамо" с "Краснодаром" будет просачиваться, в перерыве - точно
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков высказался о матчах 30-го тура РПЛ "Зенит" - "Ростов" и "Краснодар" - "Динамо", по результатам которых определится чемпион.
Фото: "Матч ТВ"