"Мне кажется, в последнем туре возможен любой расклад, даже самый нелогичный. В любом случае не нужно забывать, что "Динамо" играет в гостях с "Краснодаром", а "Зенит" — у себя дома. Петербуржцы имеют хорошие шансы на победу в последнем матче, а вот "Динамо" — не очень. Не стоит полагать, что "Динамо" легко обыграет "Краснодар" и станет чемпионом", - сказал Канчельскис.
На победу в чемпионате претендуют московское "Динамо", "Зенит", не потерял шансов и "Краснодар". Динамовцы за 29 матчей набрали 56 очков и сейчас занимают лидирующую позицию, петербуржцы идут на втором месте и отстают на два балла. Третья строчка за "Краснодаром", который наиграл на 53 очка. В решающих играх сезона "бело-голубые" отправятся в гости в Краснодар, где сыграют с "быками", а "Зенит" примет на своем поле "Ростов". Все матчи 30-го тура пройдут завтра, 25 мая, и начнутся в одно и то же время - в 16:30.
Для того, чтобы стать чемпионами, "Динамо" хватит ничьи, "Краснодар" может завоевать чемпионский титул только в случае поражений и "Динамо", и "Зенита".
Источник: "РБ Спорт"
Канчельскис - о чемпионской гонке в РПЛ: в последнем туре возможен любой расклад, даже самый нелогичный
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от последнего 30-го тура РПЛ, в котором определится чемпион.
Фото: ФК "Динамо"