- Сейчас "Краснодар" возьмёт золото, и окажется, что это было гениальным решением. Если так не случится, то это будет печалька. Если серьёзно, то это было очень неоднозначное решение, которое вызвало очень много вопросов, на которые клуб не дал ни официальных ответов, ни неофициальных. Скорее всего, это было чьё-то эмоциональное решение, которое не объясняется рационально. Очевидно, что смена тренера не помогла команде, так как при Мусаеве "Краснодар" не начал играть лучше, - передаёт слова Геркуса Metaratings.ru.
13 марта 2024 года после ничьей и двух поражений в трёх мартовских матчах во всех турнирах пресс-служба "Краснодара" объявила об увольнении сербского главного тренера Владимира Ивича, под руководством которого команда стала непосредственным участником чемпионской гонки. На момент ухода Ивича "быки" находились в турнирной таблице Российской премьер-лиги на втором месте.
14 марта было объявлено о возвращении на пост наставника чёрно-зелёных 40-летнего Мурада Мусаева, который уже работал с командой в период с апреля 2018 по апрель 2021 года. В 9 матчах под его руководством "Краснодар" одержал 4 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения.
За тур до финиша РПЛ "быки" находятся на третьем месте и могут стать чемпионами, если победят дома "Динамо", а "Зенит" не выиграет на своём поле у "Ростова".
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Геркус: сейчас "Краснодар" возьмёт золото, и окажется, что замена Ивича на Мусаева была гениальным решением
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о замене главного тренера в "Краснодаре" по ходу чемпионской гонки.
Фото: РИА Новости