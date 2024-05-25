"Никаких особых эмоций заключительный матч Георгия у меня не вызывал. Он провёл хороший период в "Спартаке". Команда с ним попрощалась на футбольном поле. Наверное, он потом ещё всей команде проставится за уход в другой клуб. Возможно, спартаковское руководство приняло решение о непродлении Джикии ещё на предсезонке", - поделился Аленичев.
Ранее пресс-служба московского "Спартака" объявила о том, что капитан команды Георгий Джикия покинет команду в конце сезона. Контракт защитника с "красно-белыми" истекает 31-го мая 2024-го года и продлен не будет. Матч 29-го тура "Спартак" - "Рубин" стал последним домашним матчем Джикии в "красно-белой" футболке. Защитник появился на поле с первых минут и был заменен во втором тайме.
По сообщениям СМИ, Георгий Джикия может продолжить карьеру в одном из московских клубов. Также в числе претендентов на бесплатное подписание Джикии называется "Ростов". О желании видеть в своей команде экс-игрока сборной России заявили в махачкалинском "Динамо".
Источник: "Чемпионат"
Аленичев: никаких особых эмоций заключительный матч Джикии в "Спартаке" у меня не вызвал
Экс-наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался об уходе капитана "красно-белых" Георгия Джикии из клуба в конце сезона.
Фото: "Чемпионат"