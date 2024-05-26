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Агент Шпинев сообщил, что Миранчук и Жемалетдинов летом покинут “Локомотив”

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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, заявил , что игроки покинут “Локомотив” летом.
Фото: "Матч ТВ"
– Это был их последний матч за клуб, – приводит слова Шпинева “СЭ”.

Вчера, 25 мая, московский “Локомотив” в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги одержал победу над “Балтикой”.

Напомним, полузащитники “Локомотива” Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов летом могут выйти на рынок свободных агентов. Их контракты с клубом истекает в июне.

Локомотив Антон Миранчук Рифат Жемалетдинов
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