– Это был их последний матч за клуб, – приводит слова Шпинева “СЭ”.
Вчера, 25 мая, московский “Локомотив” в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги одержал победу над “Балтикой”.
Напомним, полузащитники “Локомотива” Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов летом могут выйти на рынок свободных агентов. Их контракты с клубом истекает в июне.
Агент Шпинев сообщил, что Миранчук и Жемалетдинов летом покинут “Локомотив”
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, заявил , что игроки покинут “Локомотив” летом.
Фото: "Матч ТВ"