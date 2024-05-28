"По ходу сезона Никита получал травму, сменился тренер, поэтому не хотелось бы ставить ему какую-то оценку. Интерес к нему есть, но мы подписали новый контракт. Теперь все зависит от клуба, как они решат. Интерес есть со всего мира. У тренера из Германии очень хорошее мнение о нем. Есть интерес от немецких клубов, от английских. Никита сильный игрок", - заявил Гргич.
21-летний полузащитник Никита Кривцов перебрался в "Краснодар" из владимирского "Торпедо" летом 2021-го года за 90 тысяч евро. В текущем сезоне игрок принял участие во всех 30-ти матчах "горожан" в РПЛ, в которых отметился двумя мячами. Также на счету Кривцова 1 гол в пяти матчах Кубка России.
В феврале 2024-го года Никита Кривцов подписал с "Краснодаром" новый контракт. Действующее соглашение связывает полузащитника с клубом до лета 2029-го года.
Источник: "РБ Спорт"
Агент: Кривцов продлил контракт с "Краснодаром", но к нему есть интерес от немецких и английских клубов
Младен Гргич, агент полузащитника "Краснодара" Никиты Кривцова, оценил вероятность переезда своего клиента в Европу в летнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Краснодара"