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Агент опроверг слухи о переходе защитника "Зенита" Ренана в "Марсель"

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Луис Фернандо Гарсия, агент защитника "Зенита" Роберта Ренана, опроверг новости о готовящемся переходе бразильца в "Марсель".
Фото: ФК "Зенит"
"Ренан может продолжить карьеру в "Марселе"? Нет, это неправда", - приводит слова Гарсии "СЭ".

Бразильский защитник Роберт Ренан перебрался из "Коринтианса" в "Зенит" в январе 2023-го года. Ранее в СМИ появилась информация, что французский "Марсель" заинтересован в трансфере 20-летнего футболиста.

11-го января 2024-го года Роберт Ренан перешел из "Зенита" в "Интернасьонал" на правах аренды сроком на 12 месяцев. В текущем сезоне на счету Ренана 24 матча во всех турнирах, включая 4 матча в РПЛ.

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