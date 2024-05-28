"Ренан может продолжить карьеру в "Марселе"? Нет, это неправда", - приводит слова Гарсии "СЭ".
Бразильский защитник Роберт Ренан перебрался из "Коринтианса" в "Зенит" в январе 2023-го года. Ранее в СМИ появилась информация, что французский "Марсель" заинтересован в трансфере 20-летнего футболиста.
11-го января 2024-го года Роберт Ренан перешел из "Зенита" в "Интернасьонал" на правах аренды сроком на 12 месяцев. В текущем сезоне на счету Ренана 24 матча во всех турнирах, включая 4 матча в РПЛ.
Агент опроверг слухи о переходе защитника "Зенита" Ренана в "Марсель"
Луис Фернандо Гарсия, агент защитника "Зенита" Роберта Ренана, опроверг новости о готовящемся переходе бразильца в "Марсель".
Фото: ФК "Зенит"