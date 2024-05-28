"Для меня лучший тренер этого сезона - Семак, потому что он привел команду к чемпионству. "Зенит" привык все время с отрывом побеждать в РПЛ. В этом сезоне было труднее, потому что пришли новые футболисты и в начале чемпионата ушли старые. Для построения игры нужно время, а результат необходим здесь и сейчас. У других команд не было такой перестройки, как у "Зенита", - заявил Семшов.
Санкт-петербургский "Зенит" набрал 57 очков в 30-ти матчах РПЛ благодаря победе в 30-м туре над "Ростовом" и одержал победу в Премьер-лиге. Отрыв от занявших 2-е и 3-е места "Краснодара" и "Динамо" составил 1 очко. Это чемпионство стало для "Зенита" и для главного тренера команды Сергея Семака шестым подряд.
В прошлом году "Зенит" досрочно стал чемпионом, набрав в 30-ти турах 70 очков и оторвавшись от ЦСКА со 2-го места на 12 очков. В сезоне 2021/22 "Зенит" одержал победу с 65-ю очками в итоговой таблице. Отрыв от "Сочи", расположившегося на 2-й строчке составил 9 очков.
Источник: "РБ Спорт"
Семшов: "Зенит" привык все время с отрывом побеждать в РПЛ. У других команд не было такой перестройки
Экс-полузащитник "Зенита" и "Динамо" Игорь Семшов назвал лучшего, по своему мнению, тренера в сезоне РПЛ.
Фото: РИА Новости