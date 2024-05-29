- Есть ли ощущение, что "Краснодар" упустил чемпионство? Тут всё на поверхности. Смена тренера помешала в какой-то степени. Я не осуждаю и не обсуждаю смену тренера, не зная причин и подводных камней. Я далёк от клуба. Сама смена навредила. Когда команда должна была уходить вперёд, были потери очков, их и не хватило в концовке, - передаёт слова Непомнящего Metaratings.ru.
В марте 2024 года в "Краснодаре" произошла смена главного тренера - после увольнения сербского специалиста Владимира Ивича, с которым "быки" закрепились в чемпионской гонке текущего сезона, команду возглавил Мурад Мусаев, ранее работавший с чёрно-зелёными с апреля 2018 года по апрель 2021 года.
В 10 матчах под руководством Мусаева "Краснодар" набрал 17 очков, при 5 победах дважды сыграв вничью и потерпев 3 поражения. На финише сезона "быки" стали вторыми, набрав 56 очков в 30 матчах с отставанием в 1 очко от ставшего чемпионом "Зенита".
Непомнящий: смена тренера помешала "Краснодару" выиграть чемпионство. Были потери очков, их и не хватило в концовке
Экс-главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о причинах невыигрыша "Краснодаром" золотых медалей в сезоне-2023/2024.
Фото: РИА Новости