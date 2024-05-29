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Тренер “Арсенала” Сторожук – о победе над “Пари НН”: снимаю все, что можно, перед ребятами

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Тренер “Арсенала” Александр Сторожук прокомментировал победу над “Пари НН” стыковом матче за право сыграть в РПЛ.
Фото: ФК "Арсенал" Тула
– Снимаю все, что можно, перед этими ребятами. Потому что проехать в автобусе за три дня больше трех тысяч километров, толком не восстановиться и не подготовиться… Играем для болельщиков, пацаны приехали и отдали себя.

Напомним, сегодня, 29 мая 2024 года, состоялась первая стыковая игра за право участвовать в следующем розыгрыше Российской Премьер-Лиги, в рамках которой сыграли нижегородский “Пари НН” и тульский “Арсенал”. Подопечные Александра Сторожука одержали викторию в гостях со счетом 2:1.

Источник: “Матч ТВ”

Арсенал Александр Сторожук Нижний Новгород
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