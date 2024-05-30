"Перспективы Дзюбы туманны. В РПЛ он не нужен никому, даже командам из нижней половины турнирной таблицы. В зарубежных чемпионатах Артёму также делать нечего, для иностранных клубов он просто никто", - сказал Бубнов.
Руководство "Локомотива" 29 мая объявило об уходе нападающего Артема Дзюбы, у него закончился контракт, а клуб не стал продлевать 35-летнего форварда. СМИ связывают Артема Дзюбу с переходом в китайский клуб "Шанхай Шэньхуа", которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий. Однако Александр Бубнов считает, что и китайцам нападающий также не нужен, потому что команда играет в совершенно другой футбол. Эксперт уверен, что Дзюбе пора заканчивать карьеру и "переходить на различные шоу".
В текущем сезоне за "железнодорожников" Артем Дзюба забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи.
Источник: Sportbox
Бубнов - о будущем Дзюбы: в РПЛ он не нужен никому, для иностранных клубов он просто никто
Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов, а ныне футбольный эксперт высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы, у которого закончился контракт с "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"