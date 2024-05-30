"Мне сложно сказать, нужно ли было раньше увольнять Гончаренко или нет. Я помню, как "Урал" начинал этот сезон. Тогда была солидная и организованная команда, а потом что-то случилось, кого-то потеряли, и кто-то не смог. После этого всё пошло под откос. Увольнение Гончаренко — это ожидаемая реакция руководства, которое неделю назад говорило, что к тренеру претензий нет", - сказал Непомнящий.
Накануне президент "Урала" Григорий Иванов заявил об отставке главного тренера Виктора Гончаренко после того, как екатеринбуржцы проиграли тольяттинскому "Акрону" (0:2) в первом матче стыков. Игра проходила в Екатеринбурге, во втором тайме хозяева с разницей в пять минут пропустили два гола, их забили Неманя Анджелкович и Кирилл Данилин. Ответная встреча пройдет на домашнем стадионе тольяттинской команды 1 июня.
Напомним, "Урал" завершил чемпионат на 14-м месте, набрав 30 очков. В последнем 30-м туре у команды была возможность избежать стыковых матчей, но "шмели" проиграли ЦСКА (2:0). Виктор Гончаренко возглавлял уральцев почти два года, до этого белорусский специалист тренировал ЦСКА, с которым выиграл Кубок страны, "Краснодар" и "Кубань".
Источник: "Чемпионат"
Непомнящий: неделю назад руководство "Урала" говорило, что к Гончаренко претензий нет
Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал отставку главного тренера "Урала" Виктора Гончаренко после поражения от "Акрона" (0:2) в первом стыковом матче.
Фото: ФК "Урал"