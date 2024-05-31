"Юрий — хороший футболист, который востребован в различных клубах. Скоро всё разрешится. Юрий всегда привлекал внимание не только российских клубов", - цитирует Дюпина "РИА Новости".
В завершившемся сезона-2023/2024 Юрий Дюпин провёл 29 матчей за казанский "Рубин", пропустил 35 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в девяти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего голкипера в 600 тысяч евро, контракт игрока с клубом истекает этим летом. Ранее в СМИ появилась информация о том, что голкипер перейдёт в "Краснодар" на правах свободного агента и заменит в составе южан Матвея Сафонова, который в скором времени может перейти в "ПСЖ" за 20 миллионов евро.
Агент Юрия Дюпина прокомментировал информацию о скором переходе голкипера в "Краснодар"
Футбольный агент Дмитрий Кигинько, представляющий интересы голкипера "Рубина" Юрия Дюпина, прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря в "Краснодар".
Фото: ФК "Рубин"