Матчи Скрыть

Агент Юрия Дюпина прокомментировал информацию о скором переходе голкипера в "Краснодар"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Дмитрий Кигинько, представляющий интересы голкипера "Рубина" Юрия Дюпина, прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря в "Краснодар".
Фото: ФК "Рубин"
"Юрий — хороший футболист, который востребован в различных клубах. Скоро всё разрешится. Юрий всегда привлекал внимание не только российских клубов", - цитирует Дюпина "РИА Новости".

В завершившемся сезона-2023/2024 Юрий Дюпин провёл 29 матчей за казанский "Рубин", пропустил 35 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в девяти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего голкипера в 600 тысяч евро, контракт игрока с клубом истекает этим летом. Ранее в СМИ появилась информация о том, что голкипер перейдёт в "Краснодар" на правах свободного агента и заменит в составе южан Матвея Сафонова, который в скором времени может перейти в "ПСЖ" за 20 миллионов евро.

Рубин Юрий Дюпин Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится