"Зенит" планирует усилить позицию левого защитника, сообщают СМИ. По данным источника, руководство сине-бело-голубых хотело бы подписать на эту позицию игрока, выступающего в РПЛ.
Сообщается, что главными кандидатами являются 25-летний Юрий Горшков из "Крыльев Советов" и 27-летний Дмитрий Скопинцев из московского "Динамо". Также в список входит выступающий за "Локомотив" 25-летний Наир Тикнизян, однако этот вариант менее вероятен по сравнению с Горшковым и Скопинцевым.
Зимой 2024 года "Зенит" уже проводил переговоры о возможном трансфере с Тикнизяном, но стороны не смогли договориться об устраивающих игрока и клуб условиях сделки.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Зенит" рассматривает Горшкова, Скопинцева и Тикнизяна на позицию левого защитника
По данным СМИ, руководство "Зенита" планирует приобрести игрока на позицию левого защитника.
Фото: ПФК "Крылья Советов"