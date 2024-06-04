- Понятия не имею, насколько логично решение уволить Федотова. Это вопрос к руководству. Но шестое место в РПЛ, отсутствие в финале Кубка России - наверное, "армейцы" хотят что-то выигрывать в сезоне. Возможно, у них есть другая замена. Вполне возможно, что им больше нравится Игнашевич. Мы не знаем, что творится внутри команды. Может, Федотов требует усиления, а ему не могут дать новых игроков. Когда мы не знаем материалов происходящего внутри, можем только строить догадки, - передаёт слова Червиченко "Чемпионат".
3 июня 2024 года пресс-служба московского ЦСКА объявила об увольнении 57-летнего главного тренера команды Владимира Федотова. Специалист возглавлял красно-синих с июня 2022 года, под его руководством "армейцы" в сезоне-2022/2023 завоевали серебряные медали Российской премьер-лиги и Кубок России.
Сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте, набрав 48 очков, что стало повторением самого низкого результата клуба в РПЛ с 2001 года. В Кубке России красно-синие вылетели в финале верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), уступив в серии пенальти "Зениту" (1:1, 0:0, пен. 4:5).
Червиченко прокомментировал увольнение Федотова из ЦСКА
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался по поводу расставания ЦСКА с главным тренером Владимиром Федотовым.
Фото: МатчТВ