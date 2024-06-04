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Нападающий "Зенита" Мостовой: мы хотим попасть в Книгу рекордов России

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Нападающий "Зенита" Андрей Мостовой рассказал о целях команды на следующий сезон.
Фото: ФК "Зенит"
"Думаю, мы в этом сезоне стали опытнее, потому что мы первый раз так боролись до последнего тура. Нельзя больше совершать таких ошибок и терять мотивацию. Думаю, в столетие клуба мы станем сильнее. В этом году все максимально мотивированы будут. Хотят попасть в Книгу рекордов России", - сказал Мостовой в эфире "Матч ТВ".

По итогам сезона-2023/2024 петербургский занял первое место в турнирной таблице российского чемпионата и стал чемпионом России в шестой раз кряду. В заключительном туре сине-бело-голубые одержали победу над "Ростовом" (2:1), а московское "Динамо" потеряло очки в выездном матче, уступив "Краснодару" (0:1).

Команда Сергея Семака одержала победу над калининградской "Балтикой" в Суперфинале Кубка России со счётом 2:1. Сегодня, 4-го июня, защитник петербургского клуба Данил Круговой покинул команду на правах свободного агента и присоединился к московскому ЦСКА.

Зенит Андрей Мостовой
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