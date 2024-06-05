- Мы услышали от представителей ФИФА фразу о том, что "сейчас мы понимаем, что нам пора принимать решение". Под "нам" понимается ФИФА. Я расцениваю это так - до этого всё было на стороне УЕФА, но сейчас один из высокопоставленных представителей ФИФА по итогам наших переговоров произнёс фразу про то, что "нам пора принимать решение". Надеюсь, что они это действительно понимают, - передаёт слова Митрофанова "РБ Спорт".
В феврале 2022 года все российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований по политическим причинам решением УЕФА, которое было поддержано ФИФА. Сборная России не приняла участия в стыковых матчах за право выхода на Чемпионат мира-2022, Лиге наций-2022/2023, отборочном турнире к Чемпионату Европы-2024 и жеребьёвке следующего розыгрыша Лиги наций, клубы Российской премьер-лиги пропустили два полных еврокубковых сезона.
Митрофанов - об отстранении России: услышали от ФИФА фразу "нам пора принимать решение"
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о текущем состоянии общения с представителями ФИФА по поводу возвращения российских клубов и сборных в международные соревнования.
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