"Зенит" все выиграл. Здорово, что была интрига. Другое дело, что бывает интрига, когда все клубы в порядке. А здесь была история, что все теряли очки. Болельщицкая интрига была, но ни один клуб не прошел сезон стабильно", - цитирует Черчесова "Чемпионат".
По итогам сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз кряду - в заключительном туре команда Сергея Семака одержала домашнюю победу над "Ростовом" со счётом 2:1, а московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" - 0:1. Таким образом бело-голубые стали бронзовыми призёрами, а "быки" расположились на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата.
В Суперфинале Кубка России сине-бело-голубые одержали победу над калининградской "Балтикой" со счётом 2:1 и стали обладателями Кубка России.
Станислав Черчесов подвёл итоги сезона-2023/2024 в РПЛ
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о прошедшем сезоне РПЛ.
Фото: сборная России по футболу