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Махачкалинское "Динамо" проведет предсезонные сборы в России

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Гендиректор "Динамо" Махачкала Шамиль Газизов поделился деталями подготовки команды к старту сезона в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо" Махачкала
"11 июня у нас стартует подготовка к сезону. Сборы проведем в России: часть в Махачкале, затем поедем в Кисловодск. Соперники? Уже скоро все объявим", - приводит слова Газизова "РБ Спорт".

Минувший сезона махачкалинское "Динамо" завершило на 2-м месте в турнирной таблице Первой лиги и завоевало прямую путевку в РПЛ. В активе команды 61 очко в 34-х матчах. Кроме того, повышения в классе добились "Химки", завоевавшие "золото" Первой лиги.

Третьей командой от Первой лиги в РПЛ станет "Акрон". Клуб из Тольятти одолел в переходных матчах "Урал" и поднялся в элитный дивизион.

Динамо Мх Шамиль Газизов
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