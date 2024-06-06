"Будущее Дзюбы? Перспективы Артема в РПЛ туманны, но они есть. Если договорится с каким-то клубом и проведет нормальную предсезонную подготовку, то в следующем сезоне сможет держать уровень. Нападающих с данными как у Дзюбы в России не так много", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Напомним, что ранее московский "Локомотив" объявил об уходе нападающего Артёма Дзюбы на правах свободного агента. В завершившемся сезоне форвард провёл за "железнодорожников" во всех турнирах 26 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего игрока в два миллиона евро.
По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 53 очка в 30-ти встречах.
Канчельскис: перспективы Дзюбы в РПЛ туманны, но они есть
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался об Артёме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"