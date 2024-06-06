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Агент Сако - об интересе от топ-клубов РПЛ: Умар рад играть за "Ростов"

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Футбольный агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника "Ростова" Умара Сако, опроверг слухи о возможном уходе своего клиента из клуба.
Фото: официальный сайт "Ростова"
"Интерес от команд РПЛ? Я о таком не слышал, Умар рад играть за "Ростов", - заявил Диалло.

Умар Сако присоединился к "Ростову" в зимнее трансферное окно. "Южане" арендовали защитника сборной Нигера у болгарской "Арды" за 150 тысяч евро. Позже "Ростов" выкупил права на игрока за 350 тысяч евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что Умар Сако привлек к себе внимание со стороны клубов из верхней части таблицы РПЛ. Всего на счету 28-летнего центрального защитника 14 матчей за "Ростов" в весенней части сезона. 11 раз Сако выходил на поле в матчах РПЛ, еще 3 раза сыграл в Кубке России.

Источник: "Евро-футбол"

Ростов Умар Сако
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