"Эмоция простая. Надо хотеть стать чемпионом. При чем тут шансы "Динамо" и "Краснодара"? Вопрос в другом. Кто хочет, тот и становится чемпионом", - цитирует слова Мутко "РБ Спорт".
Виталий Мутко дважды возглавлял Российский футбольный союз (2005—2009, 2015—2018), а также занимал должность Министра спорта с 2012 года по 2016 год. При нём Россия впервые в своей истории получила право на проведение Чемпионата мира по футболу, который прошёл в 2018 году.
Напомним, что в чемпионате России-23/24 победу одержал петербургский "Зенит", в последнем туре опередивший на одно очко своих ближайших конкурентов - "Краснодар" и московское "Динамо".
Мутко - о чемпионстве "Зенита": кто хочет, тот и становится чемпионом
Бывший Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко поделился мнением о шестом чемпионстве "Зенита" подряд.
Фото: Global Look Press