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Чалов - об уходе Федотова из ЦСКА: останутся только тёплые воспоминания, ему большое спасибо за всё

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал уход Владимира Федотова с поста главного тренера "армейцев".
Фото: ЦСКА
"О Федотове останутся только тёплые воспоминания, ему большое спасибо за всё. Будем очень скучать. Желаю ему удачи", - сказал Чалов.

3 июня руководство ЦСКА объявило об уходе Владимира Федотова, со следующего сезона новым главным тренером станет сербский специалист Марко Николич, который ранее тренировал "Локомотив". Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года, в своей дебютный сезон российский тренер привел команду к второму месту в Российской Премьер-Лиге. Также команда выиграла Кубок России, обыграв в суперфинале "Краснодар" в серии послематчевых пенальти (1:1, 6:5 пен.).

Второй сезон сложился для Владимира Федотова менее успешным. Красно-синие уступили "Зениту" в Суперкубке, от них же вылетели из Кубка, остановившись в шаге от финала. В чемпионате "армейцы" заняли шестое место, набрав 48 очков. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, комментируя отставку Владимира Федотова, отметил, что решение было принято с учетом результатов команды.

Источник: "Чемпионат"

Владимир Федотов Федор Чалов
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