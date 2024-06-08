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Тарпищев - об уходе Джикии из "Спартака": есть люди, которые цементируют команду, от них нельзя избавляться

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Президент федерации тенниса России и болельщик "Спартака" Шамиль Тарпищев высказался по поводу того, что клуб не стал продлевать контракт с капитаном Георгием Джикией.
Фото: ФК "Спартак"
"Считаю, что это неправильно. По моему субъективному мнению, он должен был остаться. Если есть люди, которые цементируют команду и прилично играют, от них нельзя избавляться. В этом плане считаю это большой ошибкой", - сказал Тарпищев.

Руководство "Спартака" не стало продлевать контракт с 30-летним защитником, сейчас Джикия ищет новый клуб в статусе свободного агента. Сам игрок заявлял, что хотел бы остаться в команде, но предложение о продлении не поступило. Агент футболиста Вадим Шпинев сообщал, что Джикия практически подписал контракт с одним из московских клубов. Напомним, Георгий Джикия перешел в "Спартак" из "Амкара" в 2016 году, первую игру за "красно-белых" провел в апреле 2017-го. За клуб 30-летний защитник провел 214 матчей, в которых забил пять голов и сделал 11 голевых пасов.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Георгий Джикия Шамиль Тарпищев Спартак
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