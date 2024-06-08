- Почему в сборной только один россиянин из "Зенита"? Мне сложно сказать. Видимо, нашим россиянам надо больше работать, доказывать и заслуживать вызова в сборную. Мостовой и Караваев? Может, дело в том, что они оба проводили в этом сезоне недостаточно времени на поле. У обоих были повреждения. Может, поэтому они сейчас и вне списка сборной. Скажу так: если бы наши ребята получали меньше травм, на Беларусь был бы вызван не только Ваня, - приводит слова Жевнова "Чемпионат".
В состав сборной России на июньский сбор 2024 года с товарищеским матчем против сборной Белоруссии был вызван только один футболист из завоевавшего в прошедшем сезоне все три национальных трофея петербургского "Зенита" - 29-летний нападающий Иван Сергеев, на счету которого 11 забитых мячей и 5 результативных передач в 39 матчах за клуб во всех турнирах сезона.
В товарищеском матче со сборной Белоруссии в Минске (4:0) Сергеев вышел на замену на 62-й минуте при счёте 2:0 в пользу нашей национальной команды.
Жевнов отреагировал на вопрос о вызове в сборную России только одного игрока из "Зенита"
Тренер вратарей "Зенита" Юрий Жевнов ответил на вопрос о причинах вызова в сборную России на июньский сбор только одного игрока сине-бело-голубых - нападающего Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Зенит"