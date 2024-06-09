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Спортдир "Алавеса": мы действительно интересовались Бариновым, но он нам не по карману

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Спортивный директор "Алавеса" Серхио Фернандес подтвердил интерес испанского клуба к полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Баринову.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мы действительно интересовались Бариновым и изучали возможность трансфера. Нам нравится этот игрок, но он нам не по карману", - цитирует Фернандеса "Матч ТВ".

Ранее журналист Иван Карпов рассказал, что испанский "Алавес" интересовался полузащитником "Локомотива" Дмитрием Бариновым и предлагал московскому клубу три миллиона евро за переход, а самому игроку контракт с зарплатой в 700 тысяч евро в год, однако такое предложение не устроило "железнодорожников".

В завершившемся сезоне Дмитрий Баринов провёл за московский "Локомотив" 32 матча и записал на свой счёт два забитых мяча и одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Алавес Дмитрий Баринов Локомотив
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