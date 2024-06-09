"Это большая потеря. Он один из лучших вратарей в РПЛ. Всё-таки вратарь – это половина команды. Я, к сожалению, не смогу помочь – занят. А так придётся искать кого-то квалифицированного", - цитирует Нигматуллина "Татар-информ".
В завершившемся сезоне Юрий Дюпин провёл за казанский "Рубин" 29 матчей, в которых пропустил 35 мячей и девять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего вратаря в 500 тысяч евро. Ранее генеральный директор казанцев заявил, что в скором времени голкипер покинет клуб.
По итогам сезона-2023/2024 команда Рашида Рахимова заняла восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 42 очка в 30-ти встречах.
Нигматуллин: Дюпин - большая потеря для "Рубина". Жаль, я не могу помочь - занят
Бывший игрок сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном уходе Юрия Дюпина из "Рубина".
Фото: ФК "Рубин"