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Сычев: у Глушенкова есть все, чтобы в будущем перейти в топ-клуб

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Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычев оценил игру игрока "железнодорожников" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мне очень нравится, как играет Глушенков. Макс - отличный парень, провел хороший сезон. Пока что у него все идет хорошо, но он еще может прогрессировать. Думаю, если он прибавит, готов будет ехать в Европу. У Максима есть все, чтобы в будущем перейти в топ-клуб", - сказал Сычев.

По итогам минувшего сезона Максим Глушенков стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги с 16 голевыми передачами, повторим тем самым рекорд экс-зенитовцы Халка. Всего за 38 матчах за "Локомотив" 24-летний полузащитник атакующего плана сделал 21 результативный пас и забил восемь голов. "Железнодорожники" заняли четвертое место, набрав 53 очка, отставание от третьего места составило три очка и четыре от первого.

По информации журналиста Ивана Карпова, Глушенковым интересовались "Зенит" и "Спартак". По его данным опция выкупа составляет 6 миллионов евро, по оценке портала Transfermarkt игрок стоит 11 миллионов евро.

Источник: Metaratings

Дмитрий Сычев Максим Глушенков Локомотив
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