– Я считаю, что он должен продолжить работу на посту главного тренера сборной России. Валерий Георгиевич стабилизировал состав. Он сформировал постоянный костяк сборной.
Действующее трудовое соглашение Валерия Карпина с Российским футбольным союзом рассчитано до июля нынешнего года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что РФС ведет переговоры с тренером о продлении контракта.
Напомним, Карпин стал главным тренером сборной России летом 2021 года.
Источник: Metaratings
Газзаев: Карпин должен продолжить работу на посту главного тренера сборной России
Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о будущем Валерия Карпина в сборной России.
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