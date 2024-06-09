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Газзаев: Карпин должен продолжить работу на посту главного тренера сборной России

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Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о будущем Валерия Карпина в сборной России.
Фото: РИА Новости
– Я считаю, что он должен продолжить работу на посту главного тренера сборной России. Валерий Георгиевич стабилизировал состав. Он сформировал постоянный костяк сборной.

Действующее трудовое соглашение Валерия Карпина с Российским футбольным союзом рассчитано до июля нынешнего года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что РФС ведет переговоры с тренером о продлении контракта.

Напомним, Карпин стал главным тренером сборной России летом 2021 года.

Источник: Metaratings

Валерий Газзаев Валерий Карпин Сборная России
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