"Какой выдался сезон для Сергея Песьякова? Наверное, неоднозначный. Провалили старт, с тура третьего-четвертого. Не сказал бы, что много ошибался, но где-то не выручал. Не хватило какого-то сейва, чтобы команда победила. В целом, сезон получился неровным. Но были и хорошие отрезки – начало 2024 года", - цитирует Песьякова "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне Сергей Песьяков провёл за "Ростов" во всех турнирах 25 матчей, пропустил в них 37 мячей и семь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего вратаря в 500 тысяч евро. Напомним, что ранее голкипер покинул "Ростов" на правах свободного агента и перешёл в самарские "Крылья Советов".
По итогам сезона-2023/2024 команда Валерия Карпина заняла седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 43 очка в 30-ти встречах. Самарские "Крылья Советов" расположились на девятой строчке и набрали на два очка меньше, чем южане.
Голкипер Сергей Песьяков: сезон выдался неоднозначный, где-то я не выручал
Бывший голкипер "Ростова" Сергей Песьяков оценил сезон-2023/2024.
Фото: ФК "Ростов"