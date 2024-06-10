"Я уже давно говорил, что совмещение постов - это неправильно. Какая сегодня разница, кто является тренером сборной? Нет разницы, потому что мы особо ни с кем не играем", - цитирует Мостового "Чемпионат".
7-го июня сборная России одержала выездную победу над национальной командой Белоруссии со счётом 4:0. Матч проходил на олимпийском стадионе "Динамо" в Минске, забитыми мячами отличились: Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов (дубль). Напомним, что во время мартовских сборных сборная России одержала победу над Сербией с таким же счётом.
Валерий Карпин возглавляет национальную команду России с 2021 года, его соглашение с РФС истекает этим летом, также специалист является главным тренером "Ростова".
Мостовой: какая сегодня разница, кто является тренером сборной России?
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды России.
Фото: сборная России по футболу