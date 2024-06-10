"Я уверен, что скоро все будет нормально, просто сейчас такой этап. Мы будем вновь сражаться с топ-клубами на хороших полях. (...) Чемпионат мира 2018 года был лучшим в истории. Европейский футбол многое теряет без России - это безусловно! К нам в любом случае едут игроки из футбольных стран - из Франции и так далее. Надо верить в хорошее", - заявил Ташуев.
Международные футбольные организации в 2022 года отстранили сборную России от участия в чемпионатах мира и Европы, а российские клубы не могут выступать в престижных европейских турнирах. В последний раз национальная команда принимала участие в официальной игре в ноябре 2021-го, эта была встреча в рамках классификации на ЧМ со сборной Хорватии, которая была проиграна со четом 1:0.
В настоящее время сборная проводит только товарищеские матчи. В последней игре, которая прошла 7 июня в Минске, россияне с крупным счетом обыграли сборную Белоруссии (4:0). До этого были обыграны национальные команды Сербии (4:0) и Кубы (8:0).
Источник: "РБ Спорт"
Ташуев: европейский футбол многое теряет без России, уверен, что скоро все будет нормально
Бывший главный тренер воронежского "Факела" Сергей Ташуев высказался по поводу запрета сборной России и российским клубам выступать в турнирах УЕФА и ФИФА.
Фото: ФК "Факел"