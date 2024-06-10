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Товарищеские матчи. Сборные

Чехия
2 - 1 2 1
Северная МакедонияЗавершен

Президент Казахстанской федерации футбола прокомментировал возможность проведения товарищеского матча с Россией

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Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов высказался по поводу проведения возможного товарищеского матча против сборной России в обозримом будущем.
Фото: Sports
"У нас всегда есть желание сыграть со сборной России. Нам бы был интересен этот матч, но пока все находится на стадии переговоров. Если получится договориться, то мы официально об этом объявим", - цитирует слова Барменкулова Sport24.

Напомним, что после отстранения от международных соревнований сборная России провела 10 товарищеских матчей, из которых 6 матчей закончились победой, а 4 - сыграны вничью. Последний товарищеский матч был проведён 7 июня 2024 года против сборной Белоруссии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу российской сборной. Дублем отметился Чалов, по голу забили Тюкавин и Обляков.

Сборная России Сборная Казахстана Товарищеские матчи
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