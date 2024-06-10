"У нас всегда есть желание сыграть со сборной России. Нам бы был интересен этот матч, но пока все находится на стадии переговоров. Если получится договориться, то мы официально об этом объявим", - цитирует слова Барменкулова Sport24.
Напомним, что после отстранения от международных соревнований сборная России провела 10 товарищеских матчей, из которых 6 матчей закончились победой, а 4 - сыграны вничью. Последний товарищеский матч был проведён 7 июня 2024 года против сборной Белоруссии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу российской сборной. Дублем отметился Чалов, по голу забили Тюкавин и Обляков.
Президент Казахстанской федерации футбола прокомментировал возможность проведения товарищеского матча с Россией
Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов высказался по поводу проведения возможного товарищеского матча против сборной России в обозримом будущем.
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