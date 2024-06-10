"Если честно, я не понимаю, зачем «Спартаку» Латышонок. Здоровый Селихов точно опытнее и сильнее Латышонка. Латышонку надо расти, играть в каждом матче. А в "Спартаке" за любую ошибку съедят с потрохами", - цитирует слова Салиховой Sport24.
В составе калининградской "Балтики" Евгений Латышонок провёл 127 матчей, из которых 51 отстоял на 0. Трансферную стоимость российского вратаря интернет-портал Transfermarkt оценивает в 1,5 млн евро.
Напомним, что "балтийцы" по итогам чемпионата России-23/24 заняли 15 место, набрав 26 очков, и вылетели в Первую лигу.
Зарема Салихова считает, что Латышонок не нужен "Спартаку"
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделилась своим мнением по поводу возможного перехода вратаря Латышонка в "Спартак".
Источник: "РИА Новости"