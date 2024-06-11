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Романцев - о Вернблуме: не хочу даже произносить имя этого гастарбайтера

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Бывший тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев высказался по поводу экс-футболиста ЦСКА Понтуса Вернблума, который покаялся за то, что играл в России.
Фото: ЦСКА
"Не хочу даже произносить имя это гастарбайтера. А вам советую вычеркнуть его из памяти. Он не достоин имени большого клуба, который столько дал ему в жизни. Ведь не зря говорят: единожды предавший предаст всегда. И потому — по-русски говоря — пошел бы он!" - резко высказался Романцев.

Шведский футболист играл за "армейцев" с 2012 по 2018 год, за это время Вернблум сыграл 224 матча, забил 22 гола и сделал 17 голевых передач. В составе ЦСКА он становился трехкратным чемпионом России, в 2021 году швед завершил карьеру. Понтус публично извинился перед гражданами Швеции за то, что играл в России.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Понтус Вернблум Олег Романцев ЦСКА
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