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"Чемпионат": "Балтика" назначит Грищенко на пост главного тренера

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Калининградская "Балтика" назначит Александра Грищенко на пост главного тренера.
Фото: ФК "Балтика"
По информации источника, руководство калининградской "Балтики" приняло решение назначить на пост главного тренера Александра Грищенко, который на данный момент работаете в "Велесе".

По итогам сезона-2023/2024 калининградская "Балтика" заняла 15-е место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетела в Первую лигу. Балтийцам удалось дойти до Суперфинала Кубка России, где они уступили петербургскому "Зениту" со счётом 1:2. Ранее главный тренер команды Сергей Игнашевич объявил об уходе из клуба - под его руководством команда вышла в РПЛ в 2023 году.

Александр Грищенко на данный момент возглавляет "Велес", который выступает во Второй лиге. Ранее он работал в "Витебске", а также в "Балтике-2".

Источник: "Чемпионат".

Балтика Велес Александр Гришенко
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