По информации источника, руководство калининградской "Балтики" приняло решение назначить на пост главного тренера Александра Грищенко, который на данный момент работаете в "Велесе".
По итогам сезона-2023/2024 калининградская "Балтика" заняла 15-е место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетела в Первую лигу. Балтийцам удалось дойти до Суперфинала Кубка России, где они уступили петербургскому "Зениту" со счётом 1:2. Ранее главный тренер команды Сергей Игнашевич объявил об уходе из клуба - под его руководством команда вышла в РПЛ в 2023 году.
Александр Грищенко на данный момент возглавляет "Велес", который выступает во Второй лиге. Ранее он работал в "Витебске", а также в "Балтике-2".
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": "Балтика" назначит Грищенко на пост главного тренера
Калининградская "Балтика" назначит Александра Грищенко на пост главного тренера.
Фото: ФК "Балтика"