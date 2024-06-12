Полузащитник "Зенита" Зелимхан Бакаев не перейдет в московский "Спартак". Как сообщает Metaratings, красно-белым неинтересен футболист и в клубе не рассматривают вариант с его возвращением. Кроме того, источник сообщает, что официальных переговоров по трансферу форварда Александра Соболева между "Спартаком" и "Зенитом" не ведется. Существуют лишь неформальные контакты сине-бело-голубых с представителями игрока.
По данным прессы, санкт-петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении нападающего "Спартака" Александра Соболева. Ранее в СМИ сообщалось, что в сделку по форварду может быть включен принадлежащий "Зениту" воспитанник "Спартака" Зелимхан Бакаев.
Бакаев перебрался из "Спартака" в "Зенит" летом 2022-го года в статусе свободного агента. Минувший сезон футболист провел в ОАЭ в клубе "Аль-Фейха" на правах аренды. Александр Соболев в сезоне 2023/24 принял участие в 34-х матчах "Спартака" в чемпионате и Кубке России. На счету форварда 10+9 по системе гол+пас.
Metaratings: Бакаев неинтересен "Спартаку". Переговоры по Соболеву с "Зенитом" не ведутся
Московский "Спартак" не заинтересован в возвращении полузащитника "Зенита" Зелимхана Бакаева в клуб.
Фото: официальный сайт "Зенита"