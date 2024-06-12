"Выбор в пользу этого города абсолютно правильный. Стадион в Волгограде на матче за Суперкубок будет битком. Это футбольный город с большими традициями", - цитирует слова Колоскова "Матч ТВ".
Напомним, что в матче за Суперкубок России сыграют петербургский "Зенит" и "Краснодар". Сине-бело-голубые стали чемпионами Российской премьер-лиги и обладателями кубка страны, а "быки" заняли 2 место в чемпионате, которое позволило им участвовать в матче за Суперкубок. Матч состоится 13 июля 2024 года.
"Волгоград Арена" является домашним стадионом футбольного клуба "Ротор".
Колосков - о проведении матча Суперкубка на "Волгоград Арене": стадион будет забит до отказа
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением о том, что матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Краснодаром" будет проведён на "Волгоград Арене".
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