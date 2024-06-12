"Трансфер в Россию все еще возможен, но все будет зависеть от команды и предложенных условий. Пока мы не получили достойных предложений", - цитирует слова агента "РБ Спорт".
Ранее в СМИ сообщалось об интересе ЦСКА к бразильскому форварду.
В "Порту Б" Вендел провёл 59 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал 11 голевых передач. За первую команду провёл 2 матча, выйдя на замену в Кубке Португалии и в Кубке Португальской лиги.
ЦСКА интересуется форвардом "Порту"
Футбольный агент Десио Босман, представляющий интересы форварда "Порту Б" Вендела, прокомментировал интерес российских клубов к своему клиенту.
Фото: ФК "Порту"