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ЦСКА интересуется форвардом "Порту"

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Футбольный агент Десио Босман, представляющий интересы форварда "Порту Б" Вендела, прокомментировал интерес российских клубов к своему клиенту.
Фото: ФК "Порту"
"Трансфер в Россию все еще возможен, но все будет зависеть от команды и предложенных условий. Пока мы не получили достойных предложений", - цитирует слова агента "РБ Спорт".

Ранее в СМИ сообщалось об интересе ЦСКА к бразильскому форварду.

В "Порту Б" Вендел провёл 59 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал 11 голевых передач. За первую команду провёл 2 матча, выйдя на замену в Кубке Португалии и в Кубке Португальской лиги.

ЦСКА Чемпионат России ПЛ Порту
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